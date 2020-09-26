أديب: إخوان تركيا طلبوا من وزير الداخلية التركى عدم إعطاء محمد ناصر الجنسية

وقال أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، إن الوفد الذى قابل وزير الداخلية التركى طلب من وزير الداخلية الحصول على الجنسية التركية، كما طلبوا منه أيضا عدم إعطاء محمد ناصر الجنسية.
وتابع: "خد بالك يا محمد يا ناصر ادوا معتز مطر الجنسية التركية وأنت لا، وكلكم في إسطنبول عارفين ليه معتز خد الجنسية، وهى مسألة ليس علاقة بالقانون ولا المهنية".
وأردف: "دول مش هامهم الشعب المصرى، دول بيشتغلوا عند أردوغان، قاعدين هناك قعدة الكلاب، لأن في أى لحظة هيرموهم بره، وقالولهم مش محتاجين تجبولنا ورق من السفارة المصرية بعد كده.
واختتم:"المجموعة اللى قعدت النهاردة ظبطت نفسها في السليم بس قالوا بلاش محمد ناصر ياخد الجنسية، عشان كده محمد ناصر مراحش معاهم"
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