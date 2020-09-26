السكة الحديد تدفع بقطارات روسية جديدة للخدمة وتعدل مسير أخرى الأربعاء المقبل

تبدأ هيئة السكة الحديد اعتبارا من الأربعاء المقبل، الدفع بقطارات روسية جديدة للخدمة مع مد مسير بعض القطارات العاملة حاليا على خط الصعيد، وتشمل تعديلات جداول تشغيل القطارات ابتداء من الأربعاء المقبل مد مسير قطاري 1004/1005 لأسوان بدلا من أسيوط بحيث يقوم من القاهرة إلى أسوان قطار 1004 الساعة 9:30 صباحآ، ليصل اسوان 11:10 مساءآ ويقوم من اسوان قطار 1005 الساعة 11:30 صباحا، ويصل القاهرة 12:50 مساء بعد منتصف الليل.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، حيث استقبلت حتى الآن 81 عربة عادية، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.