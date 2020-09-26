نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ التطوير والصيانة للدائرى حول القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة إجمالية مقدارها 8 مليار جنيه.

كما تابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث تم الانتهاء من اعمال انشاء كوبري اعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجاري إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع اسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم ومعدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلامن 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

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ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية وان يتم التنسيق مع إدارة المرور المختصة لحماية الطريق من إلقاء بعض عربات النقل المخلفات على الطريق وكذلك التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري كما وجه الوزير باستمرار التنسيق مع الوزارات الأخرى لنهو كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة كافة التحديات في هذا المشروع والتي تتعلق بالمرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام

وعلى هامش جولته التفقدية قال الوزير أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه.

وان اعمال تطوير الطريق تشمل أيضا رفع كفاءة وتوسعة الاعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق لافتا إلى ان ذلك سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات مشيرا إلى أنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.