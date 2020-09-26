رئيس وزراء السودان: تاريخنا الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول يُمثّل واحدة من أهم محطات تحول الاقتصاد السوداني في اتجاه استعادة الدولة لدورها في بناء الاقتصاد وإحداث التنمية وتقديم الخدمات، وذلك خلال حوار وعمل تشاركي بين المعنيين من المسئولين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح.

وأضاف حمدوك، فى تدوينة له عبر مواقع التدوينات "تويتر"، أن تاريخ السودان الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي والاجتماعي عند سؤال التنمية، وتحرير ممكنات إنسان بلادي.

وكانت انطلقت صباح اليوم، السبت، بالخرطوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، بحضور الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة"، وذلك لوضع خارطة طريق تصحيح المسار الإنتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وسيناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من ثمانية عشر ورشه قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.