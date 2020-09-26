نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يصل أسيوط لافتتاح منشآت شبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور وصوله تمهيدًا لجولة تفقدية وافتتاح لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، برفقه قيادات الوزارة وقيادات المحافظة التنفيذية وعدد من النواب والدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وجاء ذلك ضمن جولات الدكتور أشرف صبحي الميدانية لمحافظات الصعيد والتي يبدأها بمحافظة أسيوط ويتبعها سوهاج، في إطار إهتمام القيادة السياسية بأبناء الوطن بالصعيد ومتابعة سير العمل على أرض الواقع من أجل الوقوف على آخر مستجدات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية.

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ويفتتح وزير الشباب والرياضة خلال جولته بأسيوط، عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي والفتح وأبوتيج وصدفا، وتفقد لمشروعات اليونيسف ومشروع 1000 فتاة 1000حلم بنادي أسيوط الرياضي، وتكريم فريق كرة اليد لنادي أسيوط الرياضي ونادي بترول أسيوط، بالإضافة إلي سباق دراجات ينطلق من أمام ديوان.

وتختتم الزيارة بلقاء شبابي حواري بقاعة قصر ثقافة المحافظة، يستمع خلالها الدكتور أشرف صبحي لشباب وفتيات محافظة أسيوط والإستماع لأهم المشاكل والتحديات التى تواجه الحركة الشبابية بالمحافظة والتأكيد علي رؤية القيادة السياسية واهتمامها بأبناء الصعيد.

يرافق الوزير، الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالقادر والدكتور يوسف ورداني مساعدي الوزير ومحمد حسن ومحمد القوصي معاوني الوزير وورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشات ومصطفي منصور رئيس المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس المركزية للتنمية الرياضية.