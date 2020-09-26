سعفان : بدء تدريب الشباب على 12 مهنة مجاناً ببني سويف...

أعلنت مديرية القوي العاملة ببني سويف ، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 12 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني شرق النيل - بنى سويف ، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق أوضح محمد طلعت مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد ، ويشمل على مجالات: تشغيل ماكينات ، وتشكيل معادن يدوية ( اللحام بأنواعه ) ، وميكانيكا السيارات ( ديزل - بنزين ) ، وميكانيكا جرارات زراعية ، وإلكترونيات ، ومشغولات يدوية ، وصيانة المحمول والدش ، ونقش وزخرفة ، والتفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، ونجار وحداد مسلح ، وصيانة وتعليم الحاسب الآلي .

ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً من أمام المديرية ذهاباً وإياباً ، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا ، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً ، ألا يكون المتقدم ممن تقدموا للتدريب التحويلي من قبل ، إجتياز الإختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب ومواقع التدريب الأخري ، على أن يتم التسجيل بإدارة بحوث العمالة ومركز التدريب المهني بشرق النيل بجوار مبنى محافظة بنى سويف .