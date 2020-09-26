الارشيف / أخبار مصرية

الرئيس اللبنانى يقبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لافتة إلى أن عون سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور اللبناني بعد اعتذار مصطفى أديب.

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أعلن اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

 

وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".

Advertisements

 

وكان قد قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب، إنه وضع رئيس الجمهورية ميشال عون، في أجواء المشاورات التي أجراها في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء ثانيا مع "عون" في ذات الإطار.

 

جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به مصطفى أديب عقب اللقاء الذي عقده مع الرئيس اللبناني بقصر بعبدا الجمهوري، حيث جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة والمشاورات التي يجريها في هذا الخصوص.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اللبنانى يقبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا