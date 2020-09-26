الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 34 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا والرياح، بينما يبقى مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر نهارا معتدلا ليلا. وحول حالة الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. إقرأ أيضا وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية 31 للعظمى 24 للصغري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و28 للصغرى، شمال الصعيد 35 للعظمى و24 للصغري، وجنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري.

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