خارطة تصحيح المسار.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاقتصاد الأول فى السودان

تسعى لهيكلة اقتصادها وإعادة بناء نفسها مرة أخري تريد استجماع كافة قوي شعبها والنهوض بحياتهم وتحقيق التنمية والرفاهية والتقدم، هكذا تفعل السودان منذ أواخر عام 2017 وتخطو خطوات ثابتة اتجاه التمكين الاقتصادي والتخلص من الفساد ورفع مستوي المعيشة لمواطنيها، كل ذلك يتضح فى المؤتمر الإقتصادي القومى الاول فى السودان الذي أطلقته الخرطوم اليوم لاستعادة الدولة ودورها فى إحداث التنمية.

تحديد الوجهة العامة للاقتصاد

هذا المؤتمر الإقتصادي القومى يعد الأول من نوعه بعد ثورة ديسمبر 2017حيث يأمل السودانيون أن يكون المؤتمر منصةلنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.