البابا تواضروس الثاني يعزي الأنبا أولوجيوس في رحيل الراهب ويصا الشنودى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك القمص ويصا الشنودي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

ورحل عن عالمنا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الراهب القمص ويصا الشنودي، الراهب بدير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين (الدير الأبيض) ووكيل الدير السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٥٧ عامًا، وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٣١ سنة.

ولد الراهب الراحل في ١١ أغسطس ١٩٦٣، وترهب في ٢٢ أبريل ١٩٨٩، وسيم قسًّا في ١٣ أغسطس ١٩٩٦، ورسم في رتبة القمصية يوم ١٢ يوليو ١٩٩٧.

وتقام صلوات تجنيز الأب المتنيح ظهر اليوم، في الكنيسة الأثرية بديره بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس ومجمع رهبان الدير.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ألقى عظته الأسبوعية مساء الأربعاء، حيث كرم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس خمراوية بشبرا لحصوله على درجة الدكتوراه في الألحان القبطية.