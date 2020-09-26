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وزير الإسكان يكلف رؤساء المدن الجديدة بمراجعة استعدادات استقبال موسم الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليماتٍ مشددة لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمراجعة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال موسم الشتاء بكل مدينة، ولا سيما المدن الأكثر تأثرًا بالأمطار الغزيرة، التي قد تصل إلى حد السيول، لحماية المواطنين والسكان بتلك المدن، وكذا الحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية بها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة ومحطات الصرف وتطهير مخرَّات السيول ومراجعة أعمال المرافق بكل مدينة، والتأكد من جاهزيتها، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لأكشاك وأعمدة الكهرباء لمنع حدوث أي مشكلات.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتأكد من الاستعداد الكامل لجميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين انتهاء النوَّات، وكذا التدخل السريع لفرق الطوارئ والأزمات لمنع حدوث أي تلفيات، ومناشدة سكان المدن الجديدة الالتزام بالتعليمات في حالة الموجات الشديدة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه يتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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