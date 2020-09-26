«المشاط» تلتقي سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ إيفهين ميكيتينكو، سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة، لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، في إطار دور الوزارة لإدارة وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء استعرض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون من خلال التركيز على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع مثل الاستثمار والتجارة والسياحة والبترول والصناعة والبحث العلمي.

وأشادت بالتنسيق الدائم مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لمتابعة التعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية الثنائية، ومتابعة توصيات اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية التي عقدت خلال 2018، والتي تعتبر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية في وكذلك ركيزة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

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وأكدت «المشاط» على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة، وحرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأوكرانية، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودور الوزارة في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة، في إطار سعيها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي، والسفير الأوكراني، عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية التي تولدت من إطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذا مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.

من جانبه أكد السفير الأوكراني بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بما يسهم في تعميق الشراكة بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط - مصر وهيئة ميناء أوديسا – أوكرانيا، وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية - مصر وهيئة ميناء أوديسا – أوكراني، وتسعى اللجنة لإيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التجارة، الصناعة، الصحة والدواء، الزراعة، الطاقة، السياحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.