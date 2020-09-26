المجازر الحلال وتصدير الألبان .. الزراعة تبحث تنشيط العلاقات الزراعية مع روسيا الاتحادية

ناقشت وزارة الزراعة المصرية، مع الجانب الروسى إزالة أى معوقات فنية أمام انسياب الصادرات الزراعية المصرية الي السوق الروسي ، لزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وعُقد اجتماعا فنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لبحث العلاقات الزراعية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية ، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية ، والدكتور احمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، والدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومثل الجانب الروسي فيها سيرجي دانكفيرت رئيس الهيئه الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي وفريق عمله، وبالتنسيق مع نصر حامد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بموسكو .

‏تم بحث بعض القضايا المتعلقه بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية، التي تصدر الي السوق الروسية والتي من أهمها تصدير البطاطس المصرية والتي بلغت حوالي 200 الف طن منذ بداية عام ٢٠٢٠ حتى تاريخه رغم وجود جائحة كورونا ، بالإضافة إلى موافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الاجبان إلى روسيا فضلا عن طلب الجانب الروسي لاستمرار اعتماد المجازر الحلال بروسيا في ظل وجود أزمة كورونا.

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هذا وقد أشاد الجانب الروسي بالمنتجات الزراعية المصرية ومنتجات الألبان ، وأكد أن هناك 14 شركة مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان إلى روسيا وهذا يعتبر اكبر عدد لشركات اجنبية مسجلة لدى روسيا في هذا الشأن .

وانتهى الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على استمرار اعتماد المجازر الحلال الموجودة بروسيا في ظل جائحة كورونا وموافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد إضافي من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير منتجات الألبان بناء على طلب الجانب المصري كما اتفق على استمرار الاجتماعات لازالة اي عوائق فنيه او مشاكل قد تعوق الصادرات بين البلدين .