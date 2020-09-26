نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ يشيد بوعي الشعب ورفضه دعوات زعزعة الاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر بوعى الشعب المصرى العظيم ورفضه وبشكل قاطع لجميع دعوات جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والفوضى والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار والتى تهدف فى مجملها الى إسقاط الدولة المصرية.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، أن الشعب المصرى العظيم لم يرفض فقط هذه الدعوات الشيطانية والخبيثة، ولكن نجح فى كشفها للرأى العام العالمى مؤكدا أن ما يتم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة وتنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل علي كافة الأصعدة.

ووجه عضو مجلس الشيوخ تحية قلبية الى الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة والوطنية للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ضد جميع دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة مؤكدا ان المصريين أكدوا للعالم كله انهم لن يسمحوا ابدا لقوى الشر والظلام والارهاب بأحداث الفوضى وعدم الاستقرار داخل مصر وسوف يواجهون مثل هذه الدعوات بكل حسم وقوة لإسقاطها وإفشالها.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

