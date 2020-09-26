نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "الكحول والكمامة".. نصائح هامة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٤ نصائح لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد الموافق ١٧ أكتوبر.

وقالت الوزارة في خطاب عممته علي المديريات التعليمية لتعليمية علي المدارس وابلاغ اولياء الامور به: يجب علي ولي الامر عدم ارسال الطفل الي المدرسة في حالة ارتفاع درجة حراراته أو ظهور اعراض.

ونبهت علي اولياء الامور بضرورة غسل اليدين للطالب قبل الخروج من المنزل وفركها جيدا بالكحول تركيز ٧٠٪؜.

وأضافت خلال التنبيهات لاولياء الامور: يتأكد ولي الامور من ارتداء الكمامة لابنه بطريقة صحيحة بالاضافة الي الزام الطفل بطعام وشراب خاص به من المنزل وعدم شرائه من الباعة الجائلين.

في سياق متصل عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية بغض النصائح عند دخول المدارس والخروج منها وذلك قبل العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم ١٧ أكتوبر المقبل.

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قالت الوزارة في المنشور الذي تم توزيعه علي المديريات التعليمية لتعميمه علي المدارس أنه سوف يتم عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الطالب والمعلمين والمعاونين والزائرين.

وأضاف المنشور: التزام مسئول الامن للقائم علي عملية الفرز الحرازات بارتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون باستمرار.

واستكمل المنشور: تحديد مسارات خاصة لاولياء الامور غير مسارات الطلاب مع مراعاة عدم دخول اولياء الامور الا للضرورة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).