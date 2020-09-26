البابا تواضروس يشارك باحتفالية أسقفية الشباب في ختام الكورسات المتخصصة

أقامت أسقفية الشباب، حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشاد البابا تواضروس في كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات في الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.

كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التي كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك القمص ويصا الشنودي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.