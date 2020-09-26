نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 359 شاباً واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة قنا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 359 شاباً من مختلف المؤهلات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شاباً، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 5 شكاوى عمالية، وتم تسوية شكوى منهم، وتم تحويل شكوتين للقضاء ، وتبقت شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة .
وأشار إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة، ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .
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