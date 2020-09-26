الارشيف / أخبار مصرية

القوى العاملة: تعيين 359 شاباً واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة قنا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 359 شاباً واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي

481%247cview

Advertisements

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 359  شاباً من  مختلف المؤهلات  ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شاباً، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وأوضح   أسعد أحمد السيد مدير المديرية،  في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 5 شكاوى عمالية،  وتم تسوية شكوى منهم، وتم تحويل شكوتين للقضاء ، وتبقت شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة .
وأشار إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة،  ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 359 شاباً واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا