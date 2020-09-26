نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس.. تعرف على نتيحة الدور الثاني للثانوية الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بعد اعتمادها رسميا.

وينشر الفجر، رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.

وللاطلاع على النتيجة من هنا

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بطلاب الثانوية الأزهرية، مبينًا أنهم قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات مما أدى إلى نجاح سير الامتحانات والحفاظ على سلامة الجميع، موضحًا أنه تم البدء في أعمال التصحيح من أول يوم من الامتحانات، مضيفًا أنه تم تصحيح أغلب المواد وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مبينًا أن نتائج الطلاب مبشرة ونسبة النجاح متميزة.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الإمتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.