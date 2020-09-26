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مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

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تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي ٧و٨ نوفمبر المقبل.

 

وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات ٢٠١٥.

 

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مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

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مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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