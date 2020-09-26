تحويل مستحقات الدمغة الإلكترونية عن شهر أغسطس لنقابة المحامين

خاطبت الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، النقيب العام، لإبلاغه بتحويل مبلغ قدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيها مصريا، مستحقات النقابة عن شهر أغسطس الماضي.

ونص الخطاب على الاتى : السيد نقيب المحامين بالإشارة إلى مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين المصرية.

نحيط سيادتكم علما بأن إجمالي متحصلات الدمغة الإلكترونية من 1/8/2020 حتى 31/8/2020 بلغ مبلغ 3479310,00 جم (فقد وقدره ثلاثة مليون وأربعمائة تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرة جنيها مصريا) يخصم منها الآتي:

- مبلغ 347931 جم 10 % تحت حساب التحصيل.

ليصبح 3131379,00 جم (فقط وقدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيها مصريا».