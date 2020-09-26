قيادات "الزراعة" و"البيئة" يتابعون أعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى الشرقية

واصل قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، متابعة اعمال جمع وتدوير قش الارز، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة في هذا الشأن، ضمن الزيارات المكثفة التي يقومون بها لمحافظات الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، القليوبية والشرقية.

واجرى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية زيارة لمحافظة الشرقية لمتابعة تنفيذ أعمال المنظومة من جمع وكبس لقش الارز، والمرور على المواقع المخصصة لذلك، لمواجهة السحابة السوداء التي كانت تحدث كل عام.

وعقد قيادات الوزارتين اجتماع تنسيقى بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حضره اللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزيرة البيئة لشئون الفروع، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، ومحمود بسيونى المدير العام بمكتب وزير البيئة، والدكتور وليد ترك مدير عام المكتب الفنى بقطاع الفروع و المهندس مدحت زكا مدير المخلفات الزراعية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والكيميائى خالد أبو العزم مدير عام فرع الشرقية، فضلا عن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، ومدير عام الإرشاد الزراعي بالمحافظة، ومسؤلي الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية، وعدد من المتعهدين العاملين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الارز.

واكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن هذا الاجتماع يأتي لتوحيد الجهود المبذولة بين الوزارتين، والاجهزة التابعة لهما بمحافظة الشرقية، لمتابعة اهم الاستعدادات لموسم التصدى لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها مع تكثيف العمل فى تلك الفترة لزيادة الوعى البيئى للمواطنين والمزارعين بمحافظات الدلتا بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى والعظمى منه والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات، لافتا الى أهمية التنسيق بين جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لمنع أى مخالفات فى نطاق كل إدارة زراعية.

وأشار عزوز الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اشاد بجهود العاملين بمديريات الزراعه في مجال الحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء وتعظيم الاستفاده من قش الارز ، لافتا الى اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الارز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي اضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا الى ان الامر له بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرق تلك المخلفات كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية

واشاد بالنجاح الذى حققته منظومة جمع وتدوير قش الارز من بداية موسم الحصاد وحتي الان مما كان له بالغ الاثر في عدم ظهور السحابة السوداء حتي الان، وذلك نتيجة التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي الزراعه واستصلاح الأراضي والبيئة وزيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز واضرار حرقه.

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ووجه المعنيين بمديريات الزراعه بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية حول طرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي واعلاف غير تقليدية.

واشارت الدكتورة أميمة صوان مستشار وزير البيئة، الى أهمية الاستفادة من قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه كاعلاف غير تقليدية، ومخصبات حيوية تفيد التربة، وتساهم في زيادة الانتاج الزراعي، كما استعرضت طرق الاستفادة والتصنيع وكيفية قيام المزارعين بذلك.

واشاد اللواء أشرف عبدالمحسن مستشار وزير البيئة لشئون الفروع، بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل وزارتى البيئة و الزراعة والادارات التابعة لهما في محافظات زراعة محصول الأرز.

واكد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيية، انه يتم توفير المعدات بدعم وايجار رمزى للمتعهدين اصحاب مواقع قش الأرز حيث يتم وضع المعدات فى مقار الميكنة الزراعية بالمحافظات، لدعم المزارعين والمتعهدين.

واوضح ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش أصبح سلعة ذبات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا واصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمه مضافه لمحصول الارز.

وفي سياق متصل تفقد الوفد احد مواقع جمع وكبس وتدوير على الطبيعة، في قرية طحا المرج بمركز ديرب نجم، حيث تم حث القائمين على الموقع، على بذل المزيد من الجهد لانجاز العمل.