نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020م، اليوم السبت بمشيخة الأزهر.

واعتمد وكيل الأزهر نتيجة النجاح العامة للدورين الأول والثاني بنسبة 87.36٪، والنسبة العامة للدور الثاني 68.18٪، وبلغت النسبة في القسم الأدبي بالدور الثاني 70.86%، والقسم العلمي 62.22٪، وقد تقدم للامتحانات في الدور الثاني (34471) طالبًا وطالبة، حضر منهم (33276)، نجح منهم (22687) ورسب (10572).

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وقال وكيل الأزهر إن نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية هذا العام تعد الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، مقدمًا الشكر لكل القائمين على الامتحانات على ما بذلوه من جهود كبير لإنجاز هذه المهمة الشاقة في أطول عام دراسي جراء الظروف التي فرضها فيروس «كورونا»، ومهنئًا الطلاب الناجحين وأسرهم على نجاحهم واجتهادهم، داعيًا كل الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد في حياتهم العملية ومواصلة التفوق والنجاح حتى يكونوا عونًا للمجتمع ومصرنا الغالية.

وأعلن وكيل الأزهر عن فتح باب الطعون الإلكترونية على نتيجة امتحانات الدور الثاني بدءًا من غدٍ الأحد 27 سبتمبر 2020م ولمدة أسبوعين، مشددًا على أعضاء الكنترول تحري الدقة في عمليات المراجعة عقب تلقي طلبات الطعون، وتوزيع العمل بالشكل المناسب الذي يضمن المراجعة الدقيقة لكل كلمة في ورقة الإجابة، وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على المراجعة ذاتها لرفع مستوى الدقة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: https:www.azhar.egResults.html