عميد إعلام القاهرة لـ أيمن عدلى : حققت حلم والدى بأن أكون أستاذة جامعية

وأضافت فى حديثها مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "أخبار مصر" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن أسرتها تهتم بشكل كبير بفكرة التعليم، خصوصا أن والدها كان حريصا على إلحاقها وشقيقتها الدكتورة هالة بمدارس متميزة تُعلم اللغة الفرنسية.
وأكدت أن والدها كان مثقفا وقارئ جيد جدا للكتب والأدب، ويمتلك مكتبة زاخرة بكتب كثيرة من جميع التخصصات.
وتابعت "أن والداتها منظمة جدا وتميل إلى فكرة الكمال فى الأشياء، خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والدراسة".
وأوضحت أن دور الأسرة فى التربية مهم لأنه يخلق قيمة معينة من خلال ممارسات بعينها، ومن حسن الحظ أنها ولدت لأسرة مليئة بالقيم، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية الموجودة فى كلية الإعلام هى "أساتذتها"، ونوهت إلى أنها كانت من الجيل المحظوظ الذى تخرج تحت أيدى خبراء كبار.
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