محافظ الدقهلية : استلام 84 مدرسة بتكلفة 697 مليون جنيه

قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد مختار، إنه تم استلام 84 مدرسة جديدة تضم 1453 فصلًا بتكلفة 697 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يجرى إنشاء 34 مدرسة أخرى بتكلفة 300 مليون جنيه تضم 516 فصلًا، بالتعاون والتنسيق القائم مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وفى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد.





وأضاف المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة فى 26 مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت 45 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة ستشمل 20 مدرسة أخرى بتكلفة 25 مليون جنيه. وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على عبد الرؤوف بمتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منذ دخول الطلاب المدرسة حتى خروجهم، وأيضًا تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعتهم، وتزويد المقاعد بالفصول ومعامل الحاسب الآلى.

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