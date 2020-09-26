بعد اختياره رئيسا لتحرير مجلة روزاليوسف .. 8 معلومات عن أحمد الطاهرى

ويعد الطاهرى، أحد الكوادر الصحفية الشابة البارزة، بمؤسسة روزاليوسف، وخلص اجتماع الهيئة، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، الاعتماد عليه ليقود مجلة روزاليوسف، خلال الفترة المقبلة للنهوض بها، وأداء دورها الريادى ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات على أحمد الطاهرى كالتالى:

- عمل بمجلة روزاليوسف حتى عين بها وانضم إلى نقابة الصحفيين.

- عمل مراسلا للمجلة فى عدد من عواصم العالم.

- قدم العديد من الحوارات والتغطيات الصحفية المتميزة خلال مشواره.

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- عمل مذيعا فى الراديو 9090 وقدم برنامج المانفيستو.

- قدم تغطيات متميزة للعديد من الجولات الخارجية للرئيس وخصوصا زياراته إلى الولايات المتحدة.

- عمل رئيسا لتحرير برنامج "8 الصبح" على قناة dmc.

- أحد كتاب المقالات فى "دوت الخليج".

- أخير عين رئيسا لتحرير مجلة روزاليوسف.