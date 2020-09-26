الشوربجى : التغييرات الجديدة تعكس رؤية الوطنية للصحافة للنهوض بالمؤسسات

وأضاف فى تصريحاته، على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة لتولى المواقع القيادية، وإعطاء الفرصة للقيادات التى أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.
وأشار الشوربجى إلى أن الجمع بين رئاسة تحرير الصحف المسائية والبوابات الإلكترونية جاء بهدف ترشيد النفقات ومواجهة التغييرات الكبيرة، والمتلاحقة التى تقتضى التواجد الإلكترونى القوى للمؤسسات الصحفية وتحقيق روابط فعالة ومؤثرة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية لمواجهة المنافسة القوية، مع تطوير المحتوى بما يحقق سرعة التفاعل مع الأحداث المتلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأعلنت الهيئة، فى وقت سابق اليوم السبت، التغييرات فى قيادات المؤسسات الصحفية القومية والتى شملت تعيين على حسن عبدالباقى رئيسا لمجلس إدارة ورئاسة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أعلنت الهيئة تعيين عبدالمحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد محمد جلال منتصر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومحمد إياد محمد أبو الحجاج حافظ لدار التحرير، وأيمن فتحى أحمد توفيق لروز اليوسف، وأحمد مصطفى عمر لدار الهلال، وسعيد عبده لدار المعارف، مع إسناد رئاسة مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع إليه.
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