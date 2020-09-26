عاجل .. السيسى يوجه بالإسراع فى مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء"، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

وقد اطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادى بتوشكى، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع فى مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضى بالمنطقة والاستفادة منها.

كما تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالى واستزراع 500 ألف فدان فى الصحراء الغربية، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق المشروع فى الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علمياً وهندسياً بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصةً وزارتى الرى والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف فى رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمنح مكافآت تميز علمى للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة.