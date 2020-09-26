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وزير السياحة والآثار يعلن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بسقارة السبت القادم

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أ ش أ 2020-09-26 17:40 0 تبليغ

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وكانت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار العاملة بمنطقة آثار سقارة، نجحت فى الكشف عن بئرين بهما 27 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

وتشير الدراسات المبدئية، إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى، و سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر والإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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