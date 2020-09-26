كيفية تقوية جهاز المناعة لمواجهة الفيروسات وأهم 20 أغذية تقوي مناعة الأطفال والكبار

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية تقوية جهاز المناعة بات من أهم ما يشغل بال الملايين من الناس حول العالم، خاصة بعد مهاجمة الكثير من البكتريا والفيروسات جسم الانسان وآخرها فيروس كورونا المستجد والتي أصبحت تشكل خطرا على صحته واليوم سنعرف ماهو جهاز المناعة وكيف يعمل وكيف نعمل على ايقاظه حذرا باستمرار ليستطيع مواجهة ما يمكن أن يكون تهديدا لصحة وحياة الانسان.

تقوية جهاز المناعة

يُعرّف جهاز المناعة أنه ذلك الجدار القوي المكون من شبكات من الأعضاء والخلايا والأنسجة والتي تتكامل مع بعضها لتقوم بحماية الجسم من هجمات الميكروبات التي تشنها عليه الميكروبات، فهو يقوم بحماية أجسامنا والدفاع عنها ضد أي هجمات مرضية، ولكنه في بعض الأحيان يتعرض للضعف ولا يستطيع المجابهة بكل قوته فما الذي يسبب ضعف جهاز المناعة ؟، وكيف يمكننا تقويته ليعود إلى كفاءته من جديد؟

قد تتساءل يوما مالذي يجعلني مصابا بالانفلونزا ؟ فأقوم بالعطس والسعال مرارا في فصل الشتاء، بل اني أكاد أقول أن الانفلونزا لا تتركني مطلقا في حين أرى الكثيرون يستمتعون بحياتهم في الشتاء تحت المطر والثلوج ولا يصابون بنزلات البرد فلم أنا من بين هؤلاء؟، أو في فصل الصيف والربيع أصاب بالانفلونزا برغم حرارة الطقس فما أسباب كل مايحدث لي؟

مهمة جهاز المناعة

يمكننا القول أن جهاز المناعة له مهمتان رئيسيتان :

مهمة خارجية: وهي حماية جسم الانسان من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليه وتصيبه بالأمراض. مهمة داخلية: وهي عملية اشراف على خلايا الجسم لتتأكد من قيامه بوظائفه الحيوية اليومية بصورة فعالة كما يعمل على المحافظة على عدم زيادة الأجسام الضارة في الجسم عن حد معين، والتي تنتج عن عمليات الأيض.

كيف يضعف جهاز المناعة ؟

تأخذ مناعتك في الضعف والانهيار بسبب حدوث أحد الحالات التالية:

حينما يزيد عدد الجراثيم والفيروسات المهاجمة. حينما يتم مهاجمة جهاز المناعة في فترة ضعفه المؤقتة. حينما لا يستطيع التفرقة بين الخلايا الصديقة التي توجد داخل الجسم،وبين الخلايا الضارة من خارج الجسم. حينما يكون الجهاز المناعي منذ الولادة ضعيفاً.

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طرق تقوية جهاز المناعة بشكل فعّال

إذا أردت أن يصبح جهازك المناعي بمثابة حارس قوي على استعداد لمواجهة أي هجوم ضده، فعليك اذن اتباع نمطًا حياتيًا صحيًا يتمثل في عادات يومية :

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لا تسهر كثيرا حتى موعد متأخر وقم بالنوم مبكرًا، فحصول الجسم على الراحة من 7-9 ساعات يومياً يعمل على تقليل إفراز هرمون التوتر لديك، كما يحمي جسمك من التعرض للالتهابات. مارس الرياضة فهي كفيلة برفع مستويات هرمونات السعادة لديك كما أن الجسم ينتج مواد كيميائية تساعد الجسم على تحسين النوم. تناولك لنسب كبيرة من السكريات والكربوهيدرات يعمل على تعطيل الجهاز المناعي لعدة ساعات وذلك بعد أن تتناولها بإفراط. يجب أن تتناول الخضراوات والفاكهه بكثرة. تناول حساء الدجاج الحار لمحاربة الانفلونزا. لا تشرب القهوة حتى تقلل من نسبة الكافيين في جسمك. ابتعد عن شرب الكحول و الدخان حتى تحافظ على صحتك. قم بتناول الأفوكادو فهو مليء بالدهون الطبيعية. اعمل على تناول بعض المكملات الغذائية التي تساعد على تعديل مستوى ال PH في الجسم، مثل المغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم. احرص على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الهامة للجسم مثل الزنك، الحديد والسيلينيوم، وفيتامينات مثل e، c، b6، a، d وحامض الفوليك. الاحساس بالتوتر الدائم يمكن أن يجعل الجسم يفرز هرمونات تقوم باضعاف الجهاز المناعي، ولكي تتغلب على التوتر اتبع مايلي:

قم بالتحدث كثيرا مع الآخرين.

اعمل على تفريغ توترك في ممارسة الرياضة.

قيامك بالتأمل يقلل من نسبة إفراز هرمونات التوتر.

اذا زاد توترك عن الحد الطبيعي فعليك اللجوء إلى مرشد نفسي.

12. لا تعزل نفسك عن الآخرين واختلط بالناس وكن على تواصل معهم، فالعزلة تعرض الانسان لأمراض نفسية.

13. قوي وادعم جهازك المناعي بالضحك، فالدراسات الحديث أثبتت أن الضحك يجعل الجسم يفرز هرمونات السعادة مما يحفز عمل جهاز المناعة ، وكذلك يفرز نوع خاص من خلايا الدم البيضاء.

أغذية تقوية المناعة للوقاية من الأمراض

هناك أطعمة وتوابل كثيرة تعمل على تقوية جهاز المناعة وهي كالتالي:

القرفة والتي تنقي الجسم من السموم. الكاري يحتوي على فيتامين A , C الزنجبيل يحتوي على مضادات للالتهاب والأكسدة عسل النحل وهو يحمي الجسم من الأمراض الفيروسية. الكركم يحتوي على الحديد والفوسفور. البصل يحتوي على مضادات أكسدة عالية. الثوم يقلل فرص الاصابة بالأمراض. الفلفل الحار به مضادات للفيروسات والبكتريا. الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والليمون يحتوي على فيتامين C الذي يقوي المناعة. الحليب أو اللبن يحتوي على فيتامين د الذي ينظم الجهاز المناعي ويقويه. بذور دوار الشمس تحتوي على المغنيسيوم والفوسفور وفيتامين ب 6. المحار مصدر غني بالزنك اللازم لتكوين الخلايا المناعية. البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ الذي يعزز جهاز المناعة. المكسرات هامة للحفاظ على صحة جهاز المناعة زيت جوز الهند يحتوي على أحد الدهون المضادة.

أغذية تعمل على تقوية مناعة الكبار

هناك عدد من الأغذية الهامة لتقوية مناعة الكبار وهي كالتالي

الزبادي الشوفان الشعير الشاي الثوم المشروم السمك البطاطا الحلوة اللحم البقري شوربة الدجاج

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