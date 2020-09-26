حاصد جوائز التفوق الصحفى .. خالد ميرى يواصل المسيرة رئيسًا لتحرير الأخبار

أجرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، عددًا من التغيرات الصحفية، فى المؤسسات الصحفية القومية، وصدر قرارها باستمرار الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيسا لتحرير جريدة الأخبار، بمؤسسة أخبار اليوم العريقة.





ويقدم دوت الخليج معلومات عن خالد ميرى..

- اسمه بالكامل خالد طه ميرى عبد الرحمن. -فى مايو 2016 تم انتخابه بمؤتمر الصحفيين العرب الذى عقد بتونس أمينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب. - حصل على جائزة التفوق الصحفى أعوام 1998، 1999، 2000، عن تغطية قضايا نواب القروض و الجاسوس الفيلالى و ملفات الفساد. Advertisements يشغل حاليا بالإضافة إلى منصبه كرئيس تحرير لجريدة الأخبار : - وكيل نقابة الصحفيين المصرية ورئيس لجنة القيد . - رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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