كنيسة الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بهولندا تحتفل بعيد تأسيسها السابع

تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانى أسقف هولندا، احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند فى جنوب غرب هولندا اليوم السبت، بعيد تأسيسها السابع.





حضر الاحتفال نيافة الأنبا أرسانى، وترأس نيافته صلاة القداس الإلهى وشاركه القس مينا بديع كاهن الكنيسة، وقام نيافته بإلقاء العظة. بعد انتهاء القداس الإلهى، قدم كورال الكنيسة عرضا من الترانيم الشيقة، كما قدمت بعض البرامج و الأنشطة الترفهية. شهد الاحتفال حضور من الشعب المسيحى بهولندا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الحكومة الهولندية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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