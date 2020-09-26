رئيس تحرير مجلة صباح الخير .. وليد طوغان المناضل ضد جماعات التطرف

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجى، اليوم السبت، التغييرات الصحفية وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، والتى جاء من بينها اختيار وليد طوغان، رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير.





ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات عن وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير: - عمل صحفيا بمجلة صباح الخير وعين صحفيا بمؤسسة روزاليوسف. - شغل منصب رئيس الكتاب الذهبى بروزاليوسف. Advertisements - له العديد من الإسهامات فى مجال الإسلام السياسى. - له العديد من المؤلفات أبرزها "مدعو النبوة فى التاريخ الإسلامى - السلفيون أيضا يدخلون النار". - يعد أحد أبرز كتاب المقالات فى العديد من الصحف والمواقع.

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