بعد تجديد الثقة.. رئيس تحرير مجلة البيت: الرحلة مكملة لتجربة صحفية مختلفة ومتطورة

اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت قائمة التكليفات الصحفية الجديدة ، وعبرت سوسن مراد عز العرب عن مدى أهمية هذه الخطوة بعد صدور القرار لها بتجديد الثقة لرئاسة تحرير مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة الاهرام.

وقالت في تصريحات لصدى البلد، "النهاردة بتتجدد الثقة .. ويتجدد الميثاق.. والرحلة مكملة لبناء لتجربة صحفية فيها سعي حقيقي للاجادة والاختلاف والتطوير".

وأضافت: من ٣ سنوات حلمت توصل الرحلة مع البيت لسن الرشد، العشرين، بدأت وانا لسة طالبة ومحررة تحت التمرين..ويكون بقالنا عشرين سنة سوا، بتوفيق ربنا اولا، وجهد كتير، الحلم اتحقق مع فريق عمل هو فريق الاحلام".

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وتابعت: "خطوة خطوة مجلة البيت بتتحول الى كيان بيضم المبدعين والمفكرين، بيوصل بينهم ويشجع الكيانات المتنافسة على العطاء والاشتباك الصحي مع المجتمع وقضايا كتير مهمة منها دعم المرأة وتطوير الصناعة وتحفيز الابتكار".

وأردفت: "قلبي مليان سعادة وفخر اني قدرت استحق الثقة دي والمستقبل باذن الله خير واجتهاد وشغل يفيد ناسنا وبلدنا، ثقة غالية جدا، والكثير قادم".

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، قد عقدت اجتماعها برئاسة عبدالصادق الشوربجى، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018. وقد تم الاعلان عن التغييرات بالكامل.