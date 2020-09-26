لجنة جودة لبحث جاهزية مطار الغردقة لشهادة الأيزو

قام الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس حاتم صبرى، مدير عام الجودة استعدادًا لتجديد شهادة الأيزو «٢٠١٥/٩٠٠١» الخاصة بمطار الغردقة الدولى؛ للوقوف على مستجدات المطارات وبحث جاهزية المطار للحصول على الشهادة.
وقامت اللجنة، بمراجعة إجراءات المطار كافة، وأشادت بجميع أنشطة المطار والعاملين به، وأكدت جاهزية المطار لتجديد شهادة الأيزو، كما أشادت اللجنة بدور العاملين الذى طالما كان له الدور الأساسي والفعال فى نجاح الشركة.
وحرص الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة علي تكريم كل من محمد سعيد عبد العزيز بإدارة المهبط والإرشاد، وهبة عبد الرازق حجازي بالادارة العامة للعمليات، لما كان لهما من دور فعال أثناء المراجعات.
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