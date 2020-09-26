إيهاب فتحى .. تلميذ محمود صلاح رئيسًا لتحرير أخبار الحوادث

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجى، اليوم السبت، التغييرات الصحفية وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، والتى جاء من بينها اختيار إيهاب فتحى رئيسا لتحرير أخبار الحوادث.





ويقدم "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن إيهاب فتحى، رئيس تحرير أخبار الحوادث: - عمل بالعديد من إصدارات أخبار اليوم، منها أخبار الحوادث وآخر ساعة وأخبار الأدب. - أحد تلاميذ رائد صحافة الحوادث فى مصر الكاتب الراحل محمود صلاح. Advertisements - تدرج فى المناصب الصحفية حتى أصبح مديرا لتحرير جريدة أخبار اليوم. - حقق العديد من الانفرادات الصحفية وقدم حوارات وتحقيقات متميزة. - تولى رئاسة تحرير العديد من البرامج بالتلفزيون المصرى والقنوات الفضائية.

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