جاء ذلك خلال استضافة الإعلامى يوسف الحسينى، مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز". وشدد الحسينى على أن تكرار أحداث 2011 فى مصر غير وارد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف الحسينى: المصريون لن يستجيبوا لدعوة هلفوت وتكرار أحداث 2011 غير وارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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