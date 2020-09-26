رئيس تحرير الجمهورية .. عبد الرازق توفيق صاحب الطفرة الصحفية يواصل المسيرة

جددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، الثقة فى الكاتب الصحفى عبدالرازق توفيق كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، خلال اجتماعها، اليوم السبت، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.





وعقب إعلان حركة التغييرات، صرح الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بأن الإعلام قدم ملحمة وطنية الفترة الماضية، لا سيما أن مصر تواجه تحدٍ من الإعلام المُعادى من خلال الشائعات التى يبثونها. ويقدم "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية: - عمل صحفيا بجريدة الجمهورية وتدرج فى المناصب حتى أصبح مديرا لتحريرها. Advertisements - نال العديد من الجوائز خلال مشواره الصحفى وقدم العديد من الانفرادات والتحقيقات المتميزة. - حقق طفرة فى محتوى الجريدة وشكلها الإخراجى خلال السنوات الأخيرة. - عين رئيسا لتحرير الجمهورية منذ عام 2017.

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