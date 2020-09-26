5 معلومات عن عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى

جددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، الثقة فى الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، خلال اجتماعها، اليوم السبت، لمناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.





والأهرام ويكلى هى جريدة مصرية تصدر بالإنجليزية عن مؤسسة الأهرام، حيث بدأ صدورها أسبوعيا، منذ 28 فبراير 1991 كل يوم خميس، كما تصدر على شبكة الإنترنت. ويقدم دوت الخليج أبرز المعلومات عن عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى: - عين صحفيا بجريدة الأهرام العريقة وانضم إلى نقابة الصحفيين. - عمل مراسلا للأهرام فى العديد من عواصم العالم. Advertisements - حقق نجاحات كبيرة ونال العديد من الجوائز عن تغطياته الصحفية. - تولى منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى منذ عام 2017. - يتولى رئاسة تحرير البوابة الإلكترونية الإنجليزية بالإضافة لمنصبه.

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