أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجى، اليوم السبت، حركة التغييرات فى المؤسسات الصحفية القومية، وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، والتى جاء من بينها استمرار تولى سمر الدسوقى لرئاسة تحرير مجلة حواء، بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلتى الكواكب وطبيبك.





ويقدم "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء: - عملت صحفية بمؤسسة دار الهلال وتألقت فى صحافة المرأة بمجلة حواء. - حققت نجاحا كبيرا فى قيادتها لمجلة حواء خلال السنوات الماضية. - عينت رئيسا لتحرير حواء منذ عام 2017. - تتولى رئاسة تحرير مجلتى الكواكب وطبيبك الخاص بالإضافة إلى حواء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تحرير مجلة حواء .. سمر الدسوقى تواصل تألقها فى صحافة المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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