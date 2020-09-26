جمعة والعاملون بوزارة الأوقاف يتوجهون بالشكر للرئيس السيسى

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات الوزارة والعاملون بها بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد توجيهه بصرف مكافأة تميز عملى للحاصلين على الماجستير والدكتوراه من العاملين بالوزارة.





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