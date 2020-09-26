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استقلال الصحافة تهنئ رؤساء الصحف القومية بعد تجديد الثقة فيهم من الوطنية للصحافة

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تتقدم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بأخلص التهانى، إلى جميع السادة الزملاء، رؤساء مجالس الإدارة، والتحرير، الذين نالوا ثقة الهيئة الوطنية للصحافة، وتم التجديد لهم، كل فى موقعه، وإلى الذين تولوا مواقع جديدة.

وأعربت اللجنة عن أملها فى استمرار جميع الزملاء الأفاضل، بمختلف المؤسسات الصحفية، فى مسيرة العطاء المهنى، والأداء الوطنى.

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت الموافق 26/9/2020 ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وصرح عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة بأن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

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وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة

وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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