إنفوجراف .. اختصاصات مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة

ويعرض "دوت الخليج"، اختصاصات مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة : - يتبع إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

- يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها.

- رصد المشكلات العملية التى تعترض نيابات الطفل.

-مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال.

-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.

-متابعة قضايا اختفاء الاطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها.

- تكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذوى الأطفال المفقودين.

-يختص بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل.

-التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية.

-التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل بشأن إجراءات تعزيز ودعم حماية الأطفال.

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