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خالد صلاح: الهدف الأهم لجماعات الإرهاب هو إسقاط الإعلام المصرى

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أيمن مكى 2020-09-26 21:41 0 تبليغ

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وأضاف صلاح، خلال ظهوره على شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يقدمه الليلة حلقة استثنائية، بعد أيام سادت فيها موجة كبيرة من التزييف والتضليل.

وتساءل صلاح: "هل الإعلام المصرى يقوم بدوره"، مؤكدا أن أهم هدف تسعى إليه جماعات الإرهاب هو إسقاط الإعلام المصرى، وهو ما يؤكده هاشتاج "اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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