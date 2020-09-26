خالد صلاح: الهدف الأهم لجماعات الإرهاب هو إسقاط الإعلام المصرى

وأضاف صلاح، خلال ظهوره على شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يقدمه الليلة حلقة استثنائية، بعد أيام سادت فيها موجة كبيرة من التزييف والتضليل.
وتساءل صلاح: "هل الإعلام المصرى يقوم بدوره"، مؤكدا أن أهم هدف تسعى إليه جماعات الإرهاب هو إسقاط الإعلام المصرى، وهو ما يؤكده هاشتاج "اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى".
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