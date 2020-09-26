فيديو: متضحكش كأننا بجد.. مظاهرات نزلة السمان المزيفة تكشف أكاذيب الإخوان

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت إنتاج الفيديو، وتسريبه للمنصات الإعلامية الإخوانية، بهدف كشف أكاذيب الجماعة الإرهابية.

وفجر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التى تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى".

وأوضح صلاح أنه لا يعنيه اعتذار قناة الجزيرة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لو لم يكن هناك مظاهرات يصنوعها، لأنهم يسعون إلى إسقاط هذه الدولة فقط، هو هدفهم الأول والأخير.

Advertisements

وتابع: "نحن فى معركة وعى حقيقية.. مصر كلها لازم تبقى فاهمة قد إيه حجم التضليل، وعلى فكرة كل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى هدفها إعلاء قيمة الوعى لدى المواطن المصري".

وأضاف: "حتى لو هناك أى نوع من أنواع الاحتجاج، فى فرق إنك تمارس حقوقك الدستورية، وإنك تتركب من تيار أو اتجاه سياسى، مفيش قرارات جاية من السما كل القرارات لازم تتراجع وتتشاف".

وعلق الإعلامى يوسف الحسينى، قائلا: "اللى عنده دم أحسن من اللى عنده فلوس، الناس دى بتدعى المهنية والتغطيات الحية، فلو غلطت أطلع قول، وأنت يا خالد لما بتنزل أى خبر مش قبلها بتتحرى الدقة قبل ما تنشر".