خالد صلاح: هدف المتحدة للخدمات الإعلامية إعلاء قيمة الوعى لدى المواطن

قال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، إن كل القنوات والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، هدفها إعلاء قيمة الوعى لدى المواطن المصرى.





وأضاف صلاح فى حلقة استثنائية على فضائية "إكسترا نيوز"، كشف خلالها عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التى تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى".

وأكد صلاح أنه لا يعنيه اعتذار قناة الجزيرة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لو لم يكن هناك مظاهرات فإنهم يقوموا بصنعها، لأنهم يسعون إلى إسقاط هذه الدولة فقط، وهذا هو هدفهم الأول والأخير.

وتابع: "نحن فى معركة وعى حقيقية.. مصر كلها لازم تبقى فاهمة قد إيه حجم التضليل، وعلى فكرة كل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى هدفها إعلاء قيمة الوعى لدى المواطن المصرى".

وأضاف: "حتى لو هناك أى نوع من أنواع الاحتجاج، فى فرق إنك تمارس حقوقك الدستورية، وإنك تتركب من تيار أو اتجاه سياسى، مفيش قرارات جاية من السما كل القرارات لازم تتراجع وتتشاف".