الكدوانى لمبتدا : إعلام الإخوان اعتاد الكذب وفيديو نزلة السمان خير دليل

قال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، إن إعلام الجماعة الإرهابية اعتاد بث الأكاذيب دون تحرٍ، مشيرا إلى أن كل مرة يثبت كذبهم ضد الدولة المصرية، وأنهم إعلام معادى وأبواق كاذبة، وفيديو نزلة السمان خير دليل.





وأضاف الكدوانى فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن الجماعة الإرهابية لن تكف عن أكاذيبها "عشان تلاقى حاجة تأكل منها عيش"، موضحا أن الدولة المصرية ستقف بكل ما أوتيت من مؤسسات للحفاظ على الوطن الذى لا يعرف الإخوان الكاذبون معناه. وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عن مظاهرات نزلة السمان، التى أذاعتها قنوات "الجزيرة، ومكملين، والشرق، وموقع رصد". وعرض خالد صلاح، على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، فيديو يكشف حقيقة مظاهرات السمان، التى تم تصويرها فى أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

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