رواد السوشيال ميديا بعد مقلب نزلة السمان : طلعت الكاميرا الخفية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، خدعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قنوات الجزيرة ومجموعة قنوات الإخوان، لتكشف زيف الإدعاءات المستمرة، لتلك القنوات فى محاولتها لإثارة البلبلة والزيف فى المجتمع المصرى، حيث قدمت فيديو مسجل فى أحد الاستديوهات لقنوات الجزيرة كطعم، فى ظل رغبتهم المسعورة بالحصول على أى مادة فيلمية تخدم أجندتهم السياسية المضادة للوطن.





وبعد كشف الخدعة التى قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سخر رواد موقع التواصل الاجتماعى من قنوات الإخوان والجزيرة بعد وقوعهم فى الفخ. وسخر الكاتب الصحفى حامد عز الدين مما جرى وقال : المتحدة عملوا "فخ الفيل " فى "الجزيرة" وأذيالها من قنوات الإخوان فى اسطنبول. وتابعت رغدة السعيد، ساخرة من الإعلامى الإخوانى سامى كمال الدين، قائلة : شيل البوست دى طلعت الكاميرا الخفية.

وكتبت أمنية الشيمى : قناة extra news النهارده فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وكشفت كل أكاذيب الإخوان وقنواتهم اللى فى منتهى الغباء، الإخوان بعد الحلقة دى لبسوا بمبى، شابوه الإعلامى الرائع "يوسف الحسينى" والصحفى الرائع "خالد صلاح"، والشركة المتحدة.. شكرا لحسن تعاونكم. Advertisements

وكتبت هدى أحمد : قناة إكسترا نيوز، إلعب يا ستامونى خدت قنوات الخرفان ورا مصنع الكراسى، صورت فيديوهات وبعتتها للقنوات. وعلق أحمد : قنبلة ..قنبلة أكبر وأقوى قنبلة ومقلب فى تاريخ الخرفان قفا علم ودانهم، مظاهرات نزلة السمان متصورة فى استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بإخراج يوسف الحسينى والخرفان والخنزيرة شربوها، قسما بالله صاروخ أرض جوو. وقال أبو سمارة : المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد صلاح ويوسف الحسينى، بجد شكرا لكم، كشفتم لنا بالدليل كذب الإخوان وفبركة فيديوهات التظاهر وأن ماحدث فى 2011 لن يتكرر لأن الشعب المصر وعى الدرس جيدا، وكلمة للمتفزلكين اللى مش عاجبهم العمل ده والنبى اركنو على جنب بندافع عن حياتنا وبلدنا اللى عايزين يهدوها.

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