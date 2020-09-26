عمرو أديب : فيديو نزلة السمان سقطة مهنية وعلى الجزيرة أن تعتذر

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الجزيرة وقنوات الإخوان نقلوا فيديو نزلة السمان المفبرك الذى تم إنتاجه وتصويره من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى جرى تصويرها على أنها مظاهرة فى نزلة السمان بالجيزة.





ووصف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن ما حدث سقطة مهنية ودى مش السقطة الأولى للجزيرة، وطالب القناة بسرعة إصدار بيان اعتذار. وأشار أديب إلى أن فيديو المظاهرات تم إنتاجه باحترافية، لدرجة أن فرانس برس أعلنت أن قنوات الإخوان الإرهابية أذاعت فيديو منذ عام 2013.

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