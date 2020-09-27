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انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، حيث قد أعلن وزير التعليم العالي عن نتائج توزيع الطلاب على الأماكن المتوفرة في المعاهد والجامعات التابعة إلى وزارة التعليم العالي، حيث قد بلغ عدد الطلاب المُرشحين حوالي 176902 طالب وطالبة، وفيما يلي طريقة التعرف على نتيجة التنسيق.
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للجامعات والمعاهد مصر
أشار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن عدد الطلبة والطالبات في المرحلة الثالثة والذين قد التحقوا بالكليات الجامعية بلغ 105759 منهم 83667 من الشعبة العلمية وكذلك 22092 من الشعبة الأدبية، كما قد تم توزيع مجموعة من الطلاب بلغ عددهم 71143 على المعاهد العليا والمتوسطة التابعة إلى الوزارة منهم 20627 من الشعبة العلمية ومنهم أيضًا 50516 من الشعبة الأدبية، ويمكنكم الإطلاع على تنسيق المعاهد الفنية للمرحلة الثالثة 2020 بالمحافظات
الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية
يُمكن الآن للطلبة والطالبات المنتمين إلى المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 ونتائج القبول في الكليات الجامعية والمعاهد التي تم توزيعهم عليها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ثم الضغط على (الدخول إلى صفحة نتائج المرحلة الثالثة للثانوية العامة)، ثم البدء في إدخال رقم الجلوس والرقم السري والضغط على (عرض) مباشرةً، والصورة التالية توضح ذلك.
موقف الطلاب الذين استنفذوا الرغبات
وقد أشار بيان السيد وزير التعليم العالي أيضًا إلى أنه يوجد 1582 طالب وطالبة من الشعبة الأدبية و 3980 طالب وطالبة من الشعبة العلمية قد استنفذوا الرغبات ولم يتم توزيعهم على أي معهد أو جامعة نظرًا إلى أن مجموع الدرجات خاصتهم لا يوافق مع الحد الأدنى جميع الرغبات التي قد قاموا بتسجيلها، ولقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم ليعيدوا كتابة رغباتهم، وقد بدأ مكتب التنسيق الرئيسي أيضًا في استقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية أو العربية المعادلة، وسوف يكون في إمكانهم بعد ذلك البدء في تسجيل رغباتهم أيًضًا عبر موقع التنسيق.
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