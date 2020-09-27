فيديو .. وزير التعليم : منتصف2021 ستمتلك الوزارة مناهج دراسية جديدة

وأضاف شوقى خلال حديثه مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أنه تم اختيار الأولويات عن طريق توظيف الموارد التى نمتلكها واستغلال الجهات المانحة والعمل على محاور متوازية.

وأشار إلى أن مصر لديها شهادات توازى الأمريكية والبريطانية. Advertisements

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